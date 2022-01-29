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В Госдуме рассказали о вступающих в силу с февраля новых законах в России

В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в феврале
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В феврале текущего года в России вступят в силу восемь новых законов: индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6 %; защита прожиточного минимума от списания; штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений; защита граждан при покупке квартиры; паевые инвестиционные фонды; увеличение материнского капитала; пожизненное заключение педофилов; штрафы за немаркированные табак и алкоголь. Об этом 29 января сообщается на сайте Госдумы.

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Так, с 1 февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции. Также им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (5,9 %) и 8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

С этого же числа на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам. Для этого должнику нужно будет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должны сохранить минимальный доход.

Кроме того, с 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц они составят до 40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей. Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН. Благодаря этому человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из реестра и узнать вышеуказанную информацию.

Также со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России. Кроме того, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Кроме того, маткапитал проиндексируют по фактической инфляции. Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524, 5 тыс. рублей. На второго — 693, 1 тыс. рублей, если семья не получила маткапитал на первенца. Размер доплаты на рождение второго ребенка, если маткапитал ранее уже оформляли, составит 168, 6 тыс. рублей. Помимо этого, в России проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

В следующем месяце повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Также вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Для юрлиц штрафы составят до 500 тыс. рублей.

Также в феврале вступит в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Пожизненное лишение свободы будет грозить, если преступление совершенно повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

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