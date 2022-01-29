На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России

Если бы Россия действительно напала на Украину, то гипотетический конфликт стал бы для страны освобождением. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя публикацию CNN о якобы планируемой агрессии РФ.

«Почему сразу нападут? — Освободят!» — написал политик в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о том, что президент США Джо Байден в ходе последнего разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил его о «неизбежном нападении» РФ.

По словам депутата, это вызвало панику у Киева, в Совете Украины начались дискуссии о «продлении каникул до конца февраля».

«Депутаты от правящей партии «Слуги Народа» жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи», — добавил Кива.

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти.

Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности. На Украине же это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает внимание от проблем, которые «массово уничтожают украинских граждан».

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.