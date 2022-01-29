Вирусолог спрогнозировал срок достижения пика пятой волны COVID-19 в России

Пик пятой волны COVID-19 может быть достигнут уже в первой половине февраля. Об этом 29 января заявил российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Конечно, этот вопрос не очень ясный, сколько волна эта будет длиться. Но вот наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит о том, что пик будет достигнут достаточно быстро. Мы считаем, что он будет достигнут в феврале, возможно, в его первой половине», — цитирует эксперта РЕН ТВ.

По словам Альтштейна, после этого рост заболеваемости COVID-19 пойдет на спад, но медленными темпами.

«Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры», — отметил профессор.

Альтштейн добавил, что поведение населения несомненно влияет на срок пандемии. По словам вирусолога, «если население соблюдает эпидемиологические меры и вакцинируется, тогда пандемия будет достаточно быстро купироваться».

Ранее в этот день сроки завершения пятой волны коронавируса спрогнозировал и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он заявил, что исходя от уровня коллективного иммунитета, пятая волна коронавируса в России может длиться до четырех месяцев.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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