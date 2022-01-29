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В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом

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В России за сутки выявили 113 122 случая COVID-19, госпитализированы 14 570 человек — на 3,7% больше, чем накануне. Об этом в субботу, 29 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (26 488), Санкт-Петербурге (14 939) и Подмосковье (10 725).

«Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 010 человек», — также говорится в сообщении.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. В пресс-службе кабмина уточнили, что данное решение связано с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Инициатива позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

27 января вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением «Омикрона».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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