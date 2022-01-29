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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве жены

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В подмосковном Волоколамске задержан мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Московской области.

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Как уточнили в ведомстве, супруги находились в процессе развода.

По версии следствия, преступление было совершено 27 января. Местный житель дождался, пока его супруга покинет место работы, а затем последовал за ней на автомобиле.

Когда машины поравнялись, он попросил женщину выйти из салона. После этого подозреваемый затащил жену в свой автомобиль и привез в хозяйственное помещение.

«Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, подозреваемый задушил супругу. После совершенного преступления он скрылся с места происшествия», — сообщили в СК.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

23 января в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве жены и ее сестры. После совершения преступления мужчины свел счеты с жизнью. По данным источника «Известий», пара расписалась 20 января. После торжества мужчина зарезал молодую жену и ее двоюродную сестру. После этого мужчина поехал в центр города, где изнасиловал женщину и скрылся.

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