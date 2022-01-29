Правительство РФ выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство России выделило более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение связано с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Инициатива позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — указал Мишустин в ходе заседания правительства 27 января.

Он также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.

«От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — добавил председатель правительства.

26 января Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда дополнительно свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тыс. человек.

Днем ранее глава кабмина назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением штамма коронавируса «Омикрон».

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. В частности, правительству поручено проработать вопрос укомплектованности персонала call-центров служб оперативной помощи. Также будут проверены цены на ПЦР-тесты на коронавирус.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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