Прямой эфир
Мир
В Лос-Анджелесе разграбили поезда с оружием
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Мир
Медведчук заявил о построении «анти-России» на Украине
Общество
Правительство РФ выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Мир
На Украине митингующие потребовали не допустить войны с Россией
Мир
Politico рассказало о страхе Зеленского перед возможным сговором РФ и США
Происшествия
При пожаре в Красноярском края погибли три человека
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в Архангельской области
Общество
В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул
Сюжет:

Правительство РФ выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство РФ выделило поликлиникам 7,3 млрд рублей на фоне распространения «Омикрона»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделило более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Мутантная схема: в Роспотребнадзоре рассказали о новой сублинии «Омикрона» в РФ
В чем особенность варианта ВА.1.1, который обнаружили в студенческом общежитии в Санкт-Петербурге

В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение связано с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Инициатива позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — указал Мишустин в ходе заседания правительства 27 января.

Он также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.

«От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — добавил председатель правительства.

26 января Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда дополнительно свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тыс. человек.

Днем ранее глава кабмина назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением штамма коронавируса «Омикрон».

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. В частности, правительству поручено проработать вопрос укомплектованности персонала call-центров служб оперативной помощи. Также будут проверены цены на ПЦР-тесты на коронавирус.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022