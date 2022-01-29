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Медведчук заявил о построении «анти-России» на Украине

Медведчук: Зеленский насильственно строит на Украине «анти-Россию»
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Президент Украины Владимир Зеленский строит в стране «анти-Россию», используя для этого насильственные методы. Об этом 29 января заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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«У меня нет информации о том, что Зеленский вдруг решил изменить курс построения в Украине «анти-России», а сегодня, фактически, строится «анти-Россия»: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А всё, что насильственно, это противозаконно», — указал он в интервью телеканалу UkrLive.

Медведчук отметил, что некоторые политики опровергают насильственность украинизации, так как в стране принят закон об украинском языке. Депутат в рамках таких дискуссий отвечает, что на Украине действует основной закон, а именно — конституция.

«А в статье 10, части 3, прямо сказано, что на территории Украины гарантируются свободное развитие и использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Это основной закон, а не закон об украинском языке. Вы нарушаете грубо, преступно норму конституции», — подчеркнул глава политсовета партии.

16 января на Украине вступило в силу положение 25-й статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому все печатные СМИ страны должны издавать материалы на украинском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, теперь газеты и журналы могут издаваться на других языках только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издается тираж этого издания на государственном языке.

Ранее, 13 января, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию приступил к проверке украинских телеканалов из-за массового использования русского языка в новогодних эфирах. Член регулятора Максим Оноприенко заявил, что в данный момент устанавливаются основные нарушители.

Как отметила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов с целью установить, на каком основании они допускают большое количество русскоязычных программ в эфир.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

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