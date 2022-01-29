В США назвали задачу новых санкций против России

Новые санкции США против России в случае ее «вторжения» на Украину будут нацелены на ослабление промышленного потенциала страны. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл.

«Основная цель заключается в том, чтобы принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал России и ее промышленные производственные мощности», — приводит его слова агентство Reuters.

При этом член СНБ подчеркнул, что новые санкции не коснутся простых потребителей в России.

По его словам, ограничения, вводимые в отношении российских финучреждений, направлены на отток капитала и инфляцию. Также они должны заставить Центральный банк России оказать финансовую помощь другим банкам для того, чтобы президент страны Владимир Путин «почувствовал издержки с первого дня».

Источники Reuters в Белом доме уточнили, что антироссийские санкции, вероятнее всего, коснутся таких направлений, как авиация, морское дело, оборонная промышленность, робототехника, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ в случае вторжения России на Украину. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Также Песков отметил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».