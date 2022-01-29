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Уголовное дело возбудили по факту пожара в Архангельской области

В Архангельской области дело возбудили после пожара, унесшего жизни пяти человек
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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Возгорание началось в ночь на 29 января. При его локализации в доме были обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от трех до 12 лет. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СК.

Также есть сведения, что семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении. Следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

В качестве одной из версий происшествия рассматривается неисправность электроплиты в квартире семьи. Остальные жители дома не пострадали.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, возгорание в двухэтажном деревянном доме началось в 03:20 мск. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Накануне в Пермском крае в поселке Башкултаево произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Жертвами возгорания стали мужчина, женщина и ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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