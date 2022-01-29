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Автоэксперт рассказал о необходимости ежедневной проверки машины зимой

Автоэксперт Канаев рассказал о необходимости ежедневной проверки машины зимой
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В зимний период автомобили нужно проверять каждый день. Об этом в субботу, 29 января, заявил автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

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По его словам, в морозы остро стоит проблема спущенных шин.

Специалист также посоветовал автолюбителям поднимать «дворники» на лобовом стекле, если транспортное средство остается на улице на всю ночь.

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — приводит слова Канаева RT.

В заключение эксперт напомнил об обязательной проверке фар — как в зимнее, так и в летнее время.

Ранее эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал полезные приемы вождения автомобиля в снегопад. По его словам, при уборке дорог между полосами часто остаются снежные переметы, или наносы, которые осложняют выполнение маневров. В связи с этим эксперт рекомендовал правильно выбирать угол въезда в перемет и выезда. Он добавил, что при снегопаде также не стоит забывать о световых приборах. При густом и плотном снеге машину сзади видно хуже, чем с включенными габаритами. Поэтому, отметил специалист, необходимо всегда включать ближний свет при плохой погоде.

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