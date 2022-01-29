Politico рассказало о страхе Зеленского перед возможным сговором РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Соединенные Штаты могут специально преувеличивать угрозу «российской агрессии» исключительно для своей выгоды. Об этом рассказали в Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера в пятницу, 28 января.

Так, по словам одного из собеседников издания, Киев рассматривает возможный сценарий, что глава США Джо Байден разыгрывает карту «агрессивной России», чтобы достичь определенных договоренностей с Москвой.

«Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом», — рассказал источник.

Авторы материала при этом отметили, что подобное развитие событие администрацией Байдена всегда отрицалось.

Еще собеседники издания рассказали, что Зеленский изменил свою риторику касательно «российской угрозы», и теперь он стремится «демонстрировать спокойствие». Это, по словам источников, объясняется растущим раздражением в отношении администрации американского президента.

«Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки», — рассказали они Politico.

28 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что напряженность между Вашингтоном и Киевом растет на фоне разногласий в интерпретации американских разведданных. Пока США пугают мир войной, на Украине уверяют, что всё совсем не так.

В тот же день Зеленский заявил, что напряженность вокруг Украины снизилась, а обстановку нагнетают СМИ. По его словам, исходя из публикаций СМИ, в стране — «война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то идут», хотя это не так.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.