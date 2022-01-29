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В Крыму замерзла Севастопольская бухта

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Обычно незамерзающая Севастопольская бухта в акватории Черного моря покрылась льдом. Подробностями этого природного явления с «Известиями» в субботу, 29 января, поделились местные жители.

«Просто такая погода случилась в этом году. Мороз, и бухта немного замерзла. И птицы ютятся на маленькой еще незамерзшей поверхности воды. Народ приходит, подкармливает. Я вот с внуком пришел», — отметил житель города Инкермана на юго-западе Крыма.

По его словам, бухта замерзает не каждый год.

«Бывает теплая погода, и обычно лед не появляется. А в этот раз сложилось так, что постоянно небольшой мороз был. Вот и бухта замерзла», — пояснил мужчина.

Льдом сковало большую часть бухты. Это вынуждает уток и лебедей плавать на ограниченном пространстве.

Ранее 19 января водопад Учан-Су, расположенный недалеко от Ялты, который считается самым высоким на полуострове, обледенел. Его высота составляет 98,5 м. Водопад замерз из-за вторжения на Крымский полуостров арктического холодного воздуха.

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