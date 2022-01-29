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На Камчатке выявили первые случаи «Омикрона» у заболевших COVID-19

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На Камчатке у десяти заболевших коронавирусом пациентов выявлен штамм «Омикрон», сообщили в министерстве здравоохранения региона в субботу, 29 января.

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«Накануне на Камчатку поступили сведения о первых случаях «Омикрона». Он выявлен пока у десяти пациентов. Учитывая общий рост заболеваемости населения, мы предполагаем, что вскоре таких случаев будет больше», — рассказали в ведомстве.

Медики добавили, что новый штамм коронавируса видоизменен, но его структура и основная клиническая картина одинаковы. По словам завотделением анестезиологии и реанимации городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского Олега Гайдука, при «Омикроне» могут проявляться нюансы, которых не было ранее. Например, першение в горле, чего не наблюдалось при прежней вариации вируса, которой были свойственны высокая температура и сухой кашель.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 35 человек.

Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространился по регионам России в январе, вытесняя предшествующий штамм «Дельта». По данным на 27 января, новый вариант коронавируса был зафиксирован в 74 регионах России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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