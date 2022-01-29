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МИД РФ: Россия расширила список официальных лиц Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

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Россия расширила список официальных лиц Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу, 28 января.

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Отмечается, что российская сторона руководствовалась принципом взаимности и паритетности при принятии решения расширить ответный список.

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — сообщили на сайте ведомства.

Список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики».

В заявлении отметили, что ЕС «продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений».

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающим отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики», — говорится в заключении.

Сообщается, что соответствующую ноту направили в представительство союза в России.

28 января газета Finanсial Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию, писала «Газета.Ru».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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