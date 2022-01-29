РФ потребовала от Канады разъяснить ситуацию с неонацистами на Украине

Власти РФ затребовали разъяснения у Канады после появившихся в СМИ сообщений о подготовке вооруженными силы страны неонацистских формирований на Украине. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов в субботу, 29 января.

«В течение последних месяцев канадские СМИ распространяли сведения о том, что, как выяснилось, по программе операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, в частности «Правый сектор» (Запрещенная в РФ организация. — Ред.) и «Азов» негласно прошли подготовку в рамках данной операции», — его слова передали в «РИА Новости».

Степанов отметил, что канадские журналисты задаются вопросом, почему люди в свастиках заявляют в своих соцсетях, «что их подготовили канадцы в рамках Unifier». Минобороны Канады, по словам посла, с неохотой реагирует на эту информацию и ссылается на внутреннее расследование.

«Они выясняют, как такое могло произойти. Затем накладывают на это табу, и больше никаких сообщений о том, как проходит расследование, каковы его результаты, ничего. Я выразил озабоченность», — рассказал он.

Олег Степанов подчеркнул, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы на Украине «не растворяются в воздухе, а направляются на восток, где убивают других украинцев».

1 января Киеве прошло шествие памяти Бандеры. Всего в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек.

В тот же день политолог Юрий Светов заявил, что президент России Владимир Путин совершенно верно сказал о том, что из Украины лепят анти-Россию, а для этого нужны и антигерои. Политолог заверил, что нужны герои, которые были против России, а уже там нацисты они или фашисты — это меньше всего значимо.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Он добавил, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях.