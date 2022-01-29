Прямой эфир
Мир
Полиция Оттавы запросила подкрепление на время акции протеста дальнобойщиков
Интернет
Пользователи Instagram в США сообщили о сбое в работе соцсети
Общество
В Подмосковье из-подо льда спасли молодую лосиху
Мир
Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии
Общество
Вильфанд пообещал рекордно низкое атмосферное давление в Москве
Мир
Расследующий штурм Капитолия комитет вызвал 14 подозреваемых
Мир
Байден сообщил о скорой переброске сил в Восточную Европу
Общество
Суд арестовал лидера QR-сопротивления в Петербурге
Мир
Телефонные переговоры Путина и Джонсона состоятся на следующей неделе
Спорт
Дукаев победил Дацика на вечере бокса РЕН ТВ

РФ потребовала от Канады разъяснить ситуацию с неонацистами на Украине

РФ потребовала от Канады объяснить ситуацию с подготовкой неонацистов на Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти РФ затребовали разъяснения у Канады после появившихся в СМИ сообщений о подготовке вооруженными силы страны неонацистских формирований на Украине. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов в субботу, 29 января.

Вес памяти: как в Германии судят 96-летнюю секретаршу концлагеря
В Штуттгофе проводили эксперименты по стерилизации женщин и изготовлению мыла из человеческой плоти

«В течение последних месяцев канадские СМИ распространяли сведения о том, что, как выяснилось, по программе операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, в частности «Правый сектор» (Запрещенная в РФ организация. — Ред.) и «Азов» негласно прошли подготовку в рамках данной операции», — его слова передали в «РИА Новости».

Степанов отметил, что канадские журналисты задаются вопросом, почему люди в свастиках заявляют в своих соцсетях, «что их подготовили канадцы в рамках Unifier». Минобороны Канады, по словам посла, с неохотой реагирует на эту информацию и ссылается на внутреннее расследование.

«Они выясняют, как такое могло произойти. Затем накладывают на это табу, и больше никаких сообщений о том, как проходит расследование, каковы его результаты, ничего. Я выразил озабоченность», — рассказал он.

Олег Степанов подчеркнул, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы на Украине «не растворяются в воздухе, а направляются на восток, где убивают других украинцев».

1 января Киеве прошло шествие памяти Бандеры. Всего в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек.

В тот же день политолог Юрий Светов заявил, что президент России Владимир Путин совершенно верно сказал о том, что из Украины лепят анти-Россию, а для этого нужны и антигерои. Политолог заверил, что нужны герои, которые были против России, а уже там нацисты они или фашисты — это меньше всего значимо.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Он добавил, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022