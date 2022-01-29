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Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса в России может продлиться 2-4 месяцев
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Уровень коллективного иммунитета в стране позволяет предположить, что пятая волна коронавируса может длиться до четырех месяцев, предположил в субботу, 29 января, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

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«Может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%», — высказал он мнение в беседе с «РИА Новости».

Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространился по регионам России, вытесняя предшествующий штамм «Дельта». По данным на 27 января, новый вариант коронавируса был зафиксирован в 74 регионах России.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. 22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения вируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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