Пользователи Instagram в США сообщили о сбое в работе соцсети

Сбои в работе сайта и приложения Instagram заметили в пятницу, 28 января, американские пользователи. Об этом свидетельствуют и данные мониторингового сайта Downdetector.

По данным портала, в США 80% пользователей жалуются на работу сайта, 13% отмечают сбои в приложении, еще 7% не могут войти в учетную запись.

«Белый экран на ПК», «Домашняя страница Instagram вся белая без контента», «Веб-сайт просто показывает пустой белый экран», написали пользователи приложения в комментариях.

Незначительный сбой в работе соцсети зафиксирован также в Канаде и Великобритании. В основном проблемы отмечаются в работе веб-версии Instagram.

Последний раз нарушения работы соцсети в ряде стран замечали 15 декабря. Наибольшее количество жалоб поступило из США, Великобритании и Германии. Сообщения о неполадках также приходили из Испании и Италии.

О сбоях в работе соцсетей и мессенджеров сообщается нередко. Так, 12 ноября пользователи из европейских стран пожаловались на Google, Gmail и YouTube, 28 октября о неполадках с YouTube сообщали жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. 27 октября сообщалось о сбое в Telegram, 14 и 19 октября — в Instagram.