Полиция Оттавы запросила подкрепление на время акции протеста дальнобойщиков
Полиция канадской Оттавы запросила подкрепление из других городов на время акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом сообщил начальник полиции Питер Слоли в пятницу, 28 января.
Для обеспечения порядка правоохранители сотрудничают с провинциальными и национальными ведомствами, в том числе с Канадской королевской конной полицией, сообщил телеканал CTV News.
28 января первые участники акции протеста начали собираться в центре канадской Оттавы в ожидании так называемого «Конвоя свободы» из 80 тыс. машин. Мирная акция дольнобойщиков намечена на 29 января, в мероприятии собираются принять участие более 1,5 млн человек.