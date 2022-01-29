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В Подмосковье из-подо льда спасли молодую лосиху

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В Талдомском округе Подмосковья 27 января спасатели вытащили провалившуюся под лед канала имени Москвы молодую лосиху. В спецоперации участвовали специалисты ГБУ МО «Мособлпожспас» и местные егеря.

Вытащить из воды замерзшее и выбившееся из сил животное удалось с помощью троса. Работу осложняло и то, что лосиха провалилась в воду на достаточном удалении от берега — порядка 80 метров.

Когда ее достали из воды и дотянули до берега, вся бригада спасателей бросилась согревать лосиху, растирать ладонями замерзшее тело — это помогло спасти молодое животное. Она отогрелась, восстановилась, идет на поправку. Ей даже дали имя — Машка.

«Всю ночь она находилась в помещении Темповского охотхозяйства. Мы ее отогревали. 28 января она уже самостоятельно встала на ноги», — рассказал один из спасателей сохатой.

Пока животное лечат, и, по словам замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексея Вайсмана, это может занять немало времени.

«Во-первых, у нее сильный стресс. Во-вторых, сильное переохлаждение организма. Пока она не ест, она вся на препаратах. Сегодня встала на ноги — это хороший признак для скотины, но пока не ест. Неясно, как скажется это сильное переохлаждение для организма. Может, у нее простужены почки», — рассказал он «360».

Также он предостерег от долгого общения с людьми, к которым Машка может привыкнуть, что в последствии может ей навредить при встрече с браконьерами.

В октябре непростая спасательная операция прошла в Дальнереченском районе Приморья. Специалисты-зоологи вызволили из капкана тигренка, зная, что поблизости за ними наблюдает мать-тигрица. Тигренок попал в барсучий капкан размером №3, использование которых запрещено правилами охоты.

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