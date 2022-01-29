Американский эксперт назвал сроки нехватки микрочипов

Главная причина глобальной нехватки чипов и электронных составляющих в целом состоит в росте спроса на полупроводники. Такое мнение высказал в субботу, 29 января, в интервью «Известиям» профессор Калифорнийского университета Кристофер Танг.

«Это запрос и на компьютеры, и на телефоны, и на другие технологии, даже на игрушки. Из-за работы удаленно из дома, мы используем намного больше таких гаджетов. И как результат, предложение не успевает за спросом», — пояснил он.

По его словам, спектр использования полупроводников станет только шире, однако ощущается их сильная нехватка. Например, из-за отсутствия чипов заводы в США не могут производить автомобили.

Как отметил Танг, американские власти в связи с этим уже начали расследование, в ходе которого выяснилось, что для производства полупроводников необходимо целое сочетание факторов в цепи поставок.

«Они достаточно дешевы в производстве, но их производят в Азии. И теперь американцы думают, как наладить их производство в самих Штатах. В 1970-х годах, когда их в США только изобрели, многие их и производили, но с годами решили отдать это на откуп Тайваню и Китаю. Теперь это проблема. В Соединенных Штатах производят всего 11% чипов от общемирового количества, и этого не хватает даже на то, чтобы покрыть внутренний спрос», — указал эксперт.

Профессор подчеркнул, что данный кризис продлится как минимум три года, потому что пока быстрого решения для его урегулирования нет. За это время нужно построить заводы, наладить цепочку, оценить регулирование, экологические решения. Возможно, к 2027 году, заметил собеседник, может что-то и заработает. Поэтому многие компании, по его мнению, предлагают «какие-то промежуточные решения»: что-то заморозить или производить не в полном объеме, а, например, лимитированными коллекциями.

«Сейчас многих это беспокоит. Но скажем так, базовое, минимально необходимое количество чипов все еще доступно. Большинство компаний может производить игрушки с меньшим их количеством… А телефонов — да, их просто станет меньше производиться, но их не перестанут производить», — полагает специалист.

При этом он добавил, что в фазе ожидания из-за нехватки чипов находятся уже почти готовые новые продукты.

«А люди используют старые модели. Либо покупают то, что осталось когда-то нераспроданным, либо продлевают жизнь своих гаджетов, которые в обычное время уже бы сменили на новые. Поэтому президент США Джо Байден ищет возможности ускорить производства. Но эффекта в ближайший год-два не будет, это долгий процесс», — констатировал Танг.

Профессор указал на то, что когда предложение не успевает за спросом, то растут цены и в настоящий момент в Соединенных Штатах именно это уже наблюдается. В стране цены выросли на 7% и, уверен эксперт, будут расти еще быстрее.

Этому, по его мнению, способствует целый ряд проблем: пандемия коронавируса, а также торговая война между США и Китаем.

«Многие технологии в КНР перестали использовать, а это сократило возможности страны производить чипы. И как результат, нагрузка возросла на Тайвань и Японию, но они не справляются. Сейчас анонсируют строительство заводов в Аризоне и Огайо от компании Intel, это увеличит возможности, но еще очень нескоро, не раньше 2024 года. На Тайване тоже будут заводы, и уже есть договоренность об импорте технологий, но опять же проблема не решится в ближайшие три года», — заключил специалист.

По данным Goldman Sachs, дефицит полупроводников к апрелю 2021 года достиг 20% и затронул около 169 отраслей мировой промышленности — от производства стальных изделий и готовых бетонных смесей до производителей кондиционеров, холодильников и пива. От кризиса чипов пострадало даже производство мыла.

Как 30 апреля отметил в интервью «Известиям» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, общемировой кризис уже начал сказываться на поставках автомобилей российским дилерам и доступности моделей различных брендов.