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Вильфанд пообещал рекордно низкое атмосферное давление в Москве

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Атмосферное давление в последние дни месяца скорее всего опустится до рекордно низких отметок. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 29 января.

«Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой… С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727–730 мм ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — рассказал он «РИА Новости».

При этом в субботу и воскресенье будет прекрасная погода для прогулок — «небольшой снежок и тепло», — но вечером воскресенья ветер усилится.

28 января в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья.

В тот же день сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя». По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.

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