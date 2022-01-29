Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 января

Синоптики рассказали, что жителей столичного региона ожидает облачная погода с небольшими осадками в субботу, 29 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от -3 до -1 градуса, в ночное время похолодает до -6 градусов. В Московской области от -6 до -1 в дневное время, а ночью местами до -10 градусов.

Также прогнозируется небольшой снег, местами умеренный, и гололедица. Ветер ожидается восточный 5–10 м/с, атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.

28 января в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Он уточнил, что прогноз распространяется на первые числа месяца.