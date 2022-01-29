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Вашингтон недоволен Киевом за приуменьшение «российской угрозы»

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Напряженность между Вашингтоном и Киевом растет на фоне разногласий в интерпретации американских разведданных. Пока США пугают мир войной, на Украине уверяют, что всё совсем не так, сообщает 28 января со ссылкой на свои источники CNN.

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По их данным, между чиновниками администрации президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена нарастает напряженность из-за разногласий в трактовках и комментариях данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев «без особой благодарности» принимает оказываемую США поддержку в виде поставок военной техники и финансирования.

Как предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация считает, что война «неизбежна», а Зеленский заявил в пятницу: «За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так».

По мнению CNN, разногласия свидетельствуют о постоянной обеспокоенности внутри Украины тем, что страна стала пешкой в геополитической игре между Соединенными Штатами и Россией, и проблемы Украины вторичны по отношению к более широкому кругу споров между мировыми державами. Несмотря на то, что Вашингтон пытается опровергнуть это мнение, украинские официальные лица стали чаще заявлять о том, что их игнорируют в условиях растущей напряженности.

«Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны США только за то, что это США», — заявил Зеленский.

Источники CNN уверяют что Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело «чрезмерное беспокойство» Штатов, которое провоцирует панику и экономические потрясения внутри Украины. При этом США отказываются принимать превентивные меры сдерживания, такие как новые санкции в отношении России.

Особенно Зеленского и советников возмутило решение США об отъезде дипломатов из посольства в Киеве, которое украинские власти открыто назвали «ошибкой». Также в администрации украинского лидера недовольны формулировкой «неизбежное» при описании потенциального вторжения РФ.

По данным телеканала во время телефонного разговора Байдена и Зеленского в четверг, 27 января, американский президент призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский с предупреждением не согласился, поэтому переговоры прошли не очень хорошо, как сообщал высокопоставленный украинский чиновник. Впрочем, Белый дом это оспорил.

В пятницу Зеленский стал настойчивее утверждать, что так называемое российское вторжение не является «неизбежным», как неоднократно предупреждали США.

«Я президент Украины, я нахожусь здесь, и я думаю, что знаю детали глубже, чем любой другой президент. Важно, чтобы президент (США) узнал о ситуации от меня, а не от посредников. Он знает ситуацию лично для меня, и мы постоянно на связи», — заявил Зеленский.

В Белом доме пресс-конференцию Зеленского сочли адресованной украинцам, с прицелом на обеспечение спокойствия и стабилизацию экономики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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