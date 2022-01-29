Вашингтон недоволен Киевом за приуменьшение «российской угрозы»

Напряженность между Вашингтоном и Киевом растет на фоне разногласий в интерпретации американских разведданных. Пока США пугают мир войной, на Украине уверяют, что всё совсем не так, сообщает 28 января со ссылкой на свои источники CNN.

По их данным, между чиновниками администрации президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена нарастает напряженность из-за разногласий в трактовках и комментариях данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев «без особой благодарности» принимает оказываемую США поддержку в виде поставок военной техники и финансирования.

Как предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация считает, что война «неизбежна», а Зеленский заявил в пятницу: «За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так».

По мнению CNN, разногласия свидетельствуют о постоянной обеспокоенности внутри Украины тем, что страна стала пешкой в геополитической игре между Соединенными Штатами и Россией, и проблемы Украины вторичны по отношению к более широкому кругу споров между мировыми державами. Несмотря на то, что Вашингтон пытается опровергнуть это мнение, украинские официальные лица стали чаще заявлять о том, что их игнорируют в условиях растущей напряженности.



«Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны США только за то, что это США», — заявил Зеленский.

Источники CNN уверяют что Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело «чрезмерное беспокойство» Штатов, которое провоцирует панику и экономические потрясения внутри Украины. При этом США отказываются принимать превентивные меры сдерживания, такие как новые санкции в отношении России.

Особенно Зеленского и советников возмутило решение США об отъезде дипломатов из посольства в Киеве, которое украинские власти открыто назвали «ошибкой». Также в администрации украинского лидера недовольны формулировкой «неизбежное» при описании потенциального вторжения РФ.

По данным телеканала во время телефонного разговора Байдена и Зеленского в четверг, 27 января, американский президент призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский с предупреждением не согласился, поэтому переговоры прошли не очень хорошо, как сообщал высокопоставленный украинский чиновник. Впрочем, Белый дом это оспорил.

В пятницу Зеленский стал настойчивее утверждать, что так называемое российское вторжение не является «неизбежным», как неоднократно предупреждали США.

«Я президент Украины, я нахожусь здесь, и я думаю, что знаю детали глубже, чем любой другой президент. Важно, чтобы президент (США) узнал о ситуации от меня, а не от посредников. Он знает ситуацию лично для меня, и мы постоянно на связи», — заявил Зеленский.

В Белом доме пресс-конференцию Зеленского сочли адресованной украинцам, с прицелом на обеспечение спокойствия и стабилизацию экономики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.