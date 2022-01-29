Украинский омбудсмен заявила о задержании рыбаков пограничниками РФ

Пограничники РФ в пятницу, 27 января, задержали в Черном море близ Крыма двух украинских рыбаков. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram.

Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

«Двое рыбаков — Руслан Романюта и Иван Герасименко — вышли на рыболовном судне «Волга» в Черное море из города Геническа Херсонской области 25 января. И домой они не вернулись. По предварительным данным, на судне перестал работать двигатель, после чего «Волгу» прибило к городу Щелкино (город-курорт на берегу Азовского моря. — Ред.)», — пояснила она.

Позже, как отметила Денисова, стало известно, что на обратном пути рыбаки были задержаны российскими пограничниками в акватории Черного моря. Как подчеркнула омбудсмен, Киев об этом проинформирован не был.

По ее словам, Национальная полиция Украины, в связи с этим, возбудило дело по статье «Насильственное исчезновение». В данный момент неизвестно о том, насколько соответствуют действительности заявления украинского омбудсмена.

Ранее 28 мая в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что российские пограничники в Охотском море задержали рыболовецкую шхуну под флагом Японии после попытки скрыться. Отмечалось, что судно незаконно находилось в исключительной экономической зоне РФ. В ходе преследования рыболовецкая шхуна опасно маневрировала и создала угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем.