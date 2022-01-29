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Бой Дацика и Дукаева заставил пульс чемпиона РФ Кокляева биться чаще

Кокляев: пульс 100 был во время боя Дацика и Дукаева
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Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев после «Вечера бокса», который прошел в пятницу, 28 января, признался, что бои непрофессионалов его очень порадовали.

«Очень интересно наблюдать за людьми, которые не совсем профессионалы. Да, они мастера спорта, но не профессионалы. У них и ринг меньше, и времени меньше дается. Такая ниша занята очень интересными людьми. Мне интересно смотреть. Честно скажу, я уже как взрослый человек научился жить с пульсом 60 ударов в минуту, но сегодня у меня было ударов 100! Особенно когда смотрел бой Дацика с «Пулеметчиком». Я искушенный зритель, но вот эта тема с поп-боями очень радует меня», — поделился спортсмен с «Известиями».

Кокляев добавил, что Дацик на ринге был сам не свой: пропустил много ударов и проиграл по очкам.

«Поздравляю «Пулеметчика», ну а Славику желаю новых побед в будущем», — сказал он.

Накануне боя Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик признавался, что мандража перед поединком у него никакого нет, он «просто спал и отдыхал весь день». Причем поклонники бокса, такие как блогер Артем Тарасов, советовали сопернику Дацика — Зелемхану Пулеметчику — быть хитрее и стараться боксировать, а не драться, чтобы выиграть поединок. Но советов «Пулеметчику» не понадобилось, он справился с противником сам и стал победителем боя.

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