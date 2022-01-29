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Суд арестовал лидера QR-сопротивления в Петербурге

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Суд арестовал лидера QR-сопротивления в Санкт-Петербурге Александра Коновалова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в субботу, 29 января.

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«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова. Срок меры — 27.03.2022», — рассказали в Telegram-канале пресс-службы.

Сообщается, что сам Коновалов вину не признает. Он просил домашний арест, залог в 1 млн. рублей или личное поручительство.

5 января в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в России развернута масштабная кампания по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах против коронавируса. В ГП добавили, что подобные публикации размещаются также в Telegram-каналах, где предлагают приобрести сертификаты вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов.

28 декабря полковник полиции в отставке Алексей Трифонов сообщил, что автор Telegram-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает на распространении ложной информации о коронавирусе до 22,6 млн рублей в год. По его словам, «Ковид Сопротивление» — одна из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19, сейчас у него почти 130 тыс. подписчиков.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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