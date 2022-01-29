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Телефонные переговоры Путина и Джонсона состоятся на следующей неделе

Борис Джонсон намерен посетить Восточную Европу в рамках активизации дипломатических усилий по теме Украины
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на будущей неделе. Об этом в пятницу вечером, 28 января, сообщила пресс-служба британского премьера.

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«Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и приумножить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он подтверди необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе», — цитирует британская The Mirror пресс-секретаря канцелярии главы британского правительства.

Премьер-министр Великобритании также посетит регион Украины, так как западные представители министерств обороны утверждают, что Россия направляет военно-медицинские подразделения на украинский фронт.

Во вторник, 25 января, Джонсон, выступал в парламенте и заявил о готовности провести разговор с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности. На это пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина с Джонсоном пока не планируется.

13 января, Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, они обменялись мнениями «о возможных шагах по деэскалации».

А 13 декабря 2021 года британский премьер пообщался с российским лидером. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.

В конце 2021 года в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

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