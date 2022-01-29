Боец Макс Топор прокомментировал бой с Новосёловым

Боец Макс Щербаков по прозвищу «Топор» прокомментировал проигрыш чемпиону Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максиму «Шатуну» Новосёлову в субботу, 29 января.

«Было тяжело. Когда удары Макса в голову залетают, то не просто тяжело становится», — рассказал он.

Топор добавил, что с радостью проведет реванш с Новоселовым. При этом боец, говоря о потенциальных будущих соперниках, отметил, что будет драться с тем, кого против него поставят.

28 января Максим (Шатун) Новосёлов на турнире «Вечер бокса» на РЕН ТВ нокаутом одержал победу над Максом (Топором) Щербаковым.

На пресс-конференции, посвященной шоу, Макс Топор заявлял, что сочтет за честь отправить Новосёлова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.