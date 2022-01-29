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Боец Эльбаев признался в нежелании драться с профбоксером Шульским

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Даниял «Т-34» Эльбаев признался, что драться с профессиональным боксером Павлом Шульским в рамках «Вечера бокса» в пятницу, 28 января, ему не хотелось.

«Я пришел на коротком уведомлении, за четыре дня до боя, никто не хотел с ним драться. Ну, я подумал, что это мой земляк, просто зайду, не буду рубиться с ним, пытаться нокаутировать, как всех, просто поработаю. Это же мастер спорта по боку, это профбоксер! Хотя бы узнаю, что это такое — работать с профессиональными боксерами», — рассказал он «Известиям».

Эльбаев добавил, что за день до боя у него заболело горло — двойная ангина, и на бой он приехал буквально из-под капельницы. Но битвой с Шульским очень доволен.

«Т-34» после поединка был воодушевлен и строил планы на дальнейшие бой. Среди соперников, которых Эльбаев хотел бы увидеть на ринге, — Дацик, «Топор» Щербаков, Новоселов. Только «Пулеметчику» Дукаеву не место среди соперников «Т-34» на ринге.

«С «Пулеметчиком» я драться не буду. Он мне как брат, друг мой», — сказал боец.

Поединок Шульского и Эльбаева показал первый результат на «Вечере бокса» РЕН ТВ. Он окончился ничьей. Бойцы сражались четыре раунда, передавая друг другу преимущество в бою, но удержать его до победы ни один из боксеров не смог.

Причиной такого исхода боя мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog Павел Шульский назвал массу соперника — Данияла «Т-34» Эльбаева.

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