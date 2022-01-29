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Боксер Новосёлов назвал своего преемника после ухода на пенсию

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Шатун Новосёлов после победы над Максом Топором во время «Вечера бокса» в пятницу, 28 января, назвал будущего преемника, которому победитель уступит место перед уходом на пенсию.

«Мы подружимся, будем заниматься теперь вместе, он покажет еще всем. Может, я со временем уйду на пенсию, а он займет мое место», — признался «Известиям» Новосёлов.

Щербаков со своей стороны заметил, что «Шатун» раздавал увесистые удары, но он с удовольствием готов выйти на бой-реванш.

«Было тяжело. Когда удары Макса в голову залетают, очень тяжело становится. Что не получилось сегодня? Выиграть не получилось!» — сказал боксер после боя.

Во втором раунде поединка Новосёлов почти вырубил Щербакова, но тот продолжил бой. Однако на 52-й секунде Шатун одолел соперника и одержал победу техническим нокаутом.

На пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу, Макс Топор заявлял, что сочтет за честь отправить Новосёлова «на пенсию». Шатун отвечал, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

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