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Гинцбург объяснил вероятность появления коронавируса NeoCov для людей

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Вероятность появления нового коронавируса, в том числе NeoCov, зависит от тщательности изучения вирусов, мутации которых происходят постоянно, заявил в субботу, 29 января, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — объяснил он в беседе с ТАСС.

О выявлении коронавируса NeoCov заявили китайские ученые. В научной статье, опубликованной 26 января, они предупредили о риске перехода от животных к человеку этого типа вируса, который ранее был обнаружен у летучих мышей Южно-Африканской Республики.

NeoCov близок к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS, который проникает в клетки организма почти так же, как SARS-CoV-2.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей.

После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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