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Боксер Шульский назвал причину ничьей в поединке с Эльбаевым

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Мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog Павел Шульский назвал массу соперника — Данияла «Т-34» Эльбаева причиной ничьей в поединке на «Вечере бокса» в пятницу, 28 января.

«Соперник массой давил сильно. Не успевал отходить в сторону. Что-что, а масса, все-таки, в коротком ближнем бою решает. Ну, ничего. На дистанции работал хорошо. Я бил одной левой рукой. Не стал правой. Парень не боксер. Зачем я буду брать и бить двумя руками? Это как-то с моей стороны будет агрессивно, некрасиво и неправильно. А так боевая ничья», — рассказал боец «Известиям».

Шульский считает, «Т-34» держался достойно, и в следующем бое соперников будет победа. Боксер также заметил, что хотел бы сразиться с тем, кто не побоится выйти против него.

Ранее на «Вечере бокса» РЕН ТВ Поединок Павла Шульского и Данияла «Т-34» Эльбаева окончился ничьей. Бойцы сражались четыре раунда, передавая друг другу преимущество в бою, но удержать его до победы ни один из боксеров не смог.

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