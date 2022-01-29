Депутата правящей партии Верховной рады Украины поймали на взятке

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» задержан за получение взятки. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в пятницу, 28 января.

«Мы, как и вы, узнали из СМИ, что народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Для нас эта новость стала шоком <...> Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону», — слова Арахамии передала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук на своей странице в Telegram.

Партийцы подчеркнули, что, если Кузьминых действительно виновен, то они не будут защищать коллегу. Прежние заслуги перед страной не послужат для него амнистией.

«Для всех, независимо от фамилии и биографии, существует единый закон», — сказано в заявлении.

24 декабря Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что судья Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму стоимостью 4 млн гривен (около $147 тыс.). Кроме того, судья Александр Касминин не указал в декларации принадлежащую ему квартиру в Киеве стоимостью 2,4 млн гривен (около $88,2 тыс.).