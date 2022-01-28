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Поединок Павла Шульского и Данияла Эльбаева окончился ничьей

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Поединок между Павлом Шульским и Даниялом «Т-34» Эльбаевом окончился вничью в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ в пятницу, 28 января.

Принципиально разные соперники начали поединок неспешно. В первом раунде Шульский был осторожен и предсказуем, двигался на дистанции против невысокого «Т-34». Эльбаев прессинговал, но Шульский уверенно отбивался.

Второй раунд Павел начал в игровой манере, пытался классическим боем свалить «Т-34». Эльбаев разозлился и обрушил на соперника серию мощных ударов. Третий раунд «Т-34» боксировал на дистанции, но его мощный напор Шульскому порой было непросто остановить.

В финальном раунде «Т-34» пытался запутать Шульского, но не мог поймать момент, когда надо остановиться для максимально жестокой атаки. Итог боя — ничья.

Перед боем мастер спорта по боксу Павел Шульский признался, что его соперник Даниял «Т-34» Эльбаев его друг. Он часто приезжает в Кабардино-Балкарию в гости к «Т-34», а тот — к Шульскому в Пятигорск. По словам бойца, спорт объединяет, и они с Эльбаевым показывают пример дружбы народов.

На взвешивании Шульский называл предстоящий бой одним из самых сложных в карьере и рассказал, какую тактику планирует использовать, чтобы победить своего мощного друга.

«Вечер бокса» стартует 28 января в 23:00. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

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