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Производство пончиков хотят запустить в Воронежской области

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В особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области в 2024 году может появиться предприятие по выпуску пончиков с начинкой под торговой маркой Don Donut за 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Пекарни Черноземья» смогут на 80% заместить импорт продукции на российском рынке по цене на 20% ниже, чем у зарубежных конкурентов, пишет ИА «Абирег».

«Любопытно, что инвесторы хотят развивать <...> еще и гастротуризм, что добавит плюсов туристической привлекательности нашей области», — написал Гусев.

Напомним, в Воронежской области наладят производство черной икры. ООО «Воронежское осетровое хозяйство», расположенное в селе Орлово Новоусманского района, планирует производить до 2 т деликатеса в год. Комплекс предприятия состоит из трех цехов, которые уже введены в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в производство составит порядка 300 млн рублей. Развитие осетрового хозяйства финансирует частный инвестор. К коммерческой реализации икры планируют выйти к концу 2022 года. Это связано с тем, что период произрастания осетров занимает много времени.

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