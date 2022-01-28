Исследовательская лаборатория появится в библиотеке № 7 Ульяновска

В Засвияжском районе Ульяновска заработает библиотека великих открытий № 7 им. А.Ф. Трёшникова, которая после модернизации станет модельной. На ремонт и оснащение учреждения выделено свыше 7 млн рублей.

В 2022 году там откроется исследовательская лаборатория, где дети смогут изучать естественные науки, проводить научные опыты, ставить эксперименты, используя электронный микроскоп и прибор для измерения качества окружающей среды. Кроме того, библиотека предложит своим пользователям цифровые экологические и биологические лаборатории. В них будет организован компьютерный зал для самостоятельной работы школьников, а также курсы по компьютерной грамотности для людей старшего поколения, пишет ulpravda.ru.

Для самых маленьких пользователей библиотеки будет работать детское пространство, в котором расположится стеллаж-парник с LED-подсветкой. С его помощью ребята самостоятельно смогут сажать растения, наблюдать за их ростом и ухаживать за ними.