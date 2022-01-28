Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Игринском районе на 5 км автодороги регионального значения Игра–Глазов Республики Удмуртия. Об этом сообщили в региональном МЧС в пятницу, 28 января.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — Renault Duster и LADA Vesta. К сожалению, два человека скончались, еще три человека осматриваются для принятия решения о дальнейшей госпитализации», — написали на странице ведомства во «ВКонтакте».

Спасателям пришлось вынимать пострадавших из автомобилей. Всего были привлечены 16 человек и семь единиц техники.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

26 января в Новой Москве столкнулось шесть автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.