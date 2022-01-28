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Боец Новосёлов заявил об ожидании только победы на «Вечере бокса»

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новосёлов ждет только победы от предстоящего поединка с Максом Топором. Об этом спортсмен заявил 28 января в преддверии начала «Вечера бокса» на РЕН ТВ.

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«Я готов, со мной мои друзья, моя команда. Мандраж будет потом, уже после приятной победы, за которой я и приехал сегодня», — отметил Новосёлов.

Ранее в пятницу чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли привел свой прогноз на ближайший поединок Макса Топора Щербакова и Максима Новосёлова в рамках турнира «Вечер бокса».

По его мнению, бой закончится победой Новосёлова либо будет ничья.

Как полагает боксер Григорий Дрозд, Максима Новосёлова ждет триумф в поединке с Максимом Топором.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева. Еще в одном бое турнира сразятся Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

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