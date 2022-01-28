Дацик поделился настроем перед поединком с Дукаевым

Совсем немного времени остается до начала турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ. Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) в пятницу, 28 января, поделился с «Известиями», какие чувства он испытывает перед боем с Зелемханом Дукаевым (Пулеметчиком). Их поединок станет главным событием шоу.

«Мандража никакого нет, просто спал, отдыхал весь день», — поделился спортсмен.

Ранее в этот день блогер Артем Тарасов посоветовал противнику Рыжего Тарзана Зелемхану Пулеметчику быть хитрее и стараться боксировать, а не драться. По его словам, предстоящий бой является очень непредсказуемым, результат поединка сложно предсказать.

Боксер Григорий Дрозд отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

В других поединках сразятся Максим Новосёлов и Макс Топор Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.