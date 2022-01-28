Прямой эфир
Мир
В Эстонии с марта прекращает вещание русскоязычный телеканал
Мир
В США опровергли планы властей отключить Россию от SWIFT
Мир
Зеленский выступил за создание площадки Украина-РФ-США
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Мир
Очередной борт с боеприпасами прибыл на Украину из США
Мир
Венгрия задумалась о размещении в стране дополнительных сил НАТО
Новости компаний
Россия получила заявки на одобрение двух иностранных вакцин от COVID-19
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий

Шульский и Щербаков рассказали о настрое перед «Вечером бокса»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские бойцы Павел Шульский и Макс «Топор» Щербаков 28 января рассказали о своем настрое перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ.

Папа не может: Вильданов проиграл Щербакову, а Гукасян вернул титул
Почему главный бой турнира «Буря на Волге» в Самаре продлился 15 секунд

«Благо, что знаем, что вот в это время начинается бой, поэтому это круто. Когда ты ждешь, когда одна пара подерется, вторая пара подерется и ты в плавающем режиме, то здесь намного все проще», — рассказал Шульский.

Как он добавил, что мандраж перед боем есть всегда, но он старается не переживать перед схваткой. По словам Шульского, надо выходить и драться, потому что «чему быть, того не миновать».

«Только выходишь на ринг, волнение проходит», — отметил спортсмен.

Его соперник на 40 кг тяжелее его, сложность заключается в этом.

Щербаков рассказал журналистам о своем прекрасном настроении, по его словам, он «приехал на войну».

«Воевать, биться, радовать зрителей РЕН ТВ», — сказал он.

На бой он настраивается без музыки, уединяется с командой, с менеджером и тренером, добавил Щербаков.

«Зачем мандражировать перед тем, что неизбежно. Это все равно сегодня закончится», — заключил «Топор».

Зрителей телеканала РЕН ТВ 28 января в 23.00 ожидает «Вечер бокса», главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Накануне Пулеметчик поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Со своей стороны боксер Григорий Дрозд также отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

В других поединках сразятся Максим Новоселов и Макс «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022