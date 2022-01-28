Шульский и Щербаков рассказали о настрое перед «Вечером бокса»

Российские бойцы Павел Шульский и Макс «Топор» Щербаков 28 января рассказали о своем настрое перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ.

«Благо, что знаем, что вот в это время начинается бой, поэтому это круто. Когда ты ждешь, когда одна пара подерется, вторая пара подерется и ты в плавающем режиме, то здесь намного все проще», — рассказал Шульский.

Как он добавил, что мандраж перед боем есть всегда, но он старается не переживать перед схваткой. По словам Шульского, надо выходить и драться, потому что «чему быть, того не миновать».

«Только выходишь на ринг, волнение проходит», — отметил спортсмен.

Его соперник на 40 кг тяжелее его, сложность заключается в этом.

Щербаков рассказал журналистам о своем прекрасном настроении, по его словам, он «приехал на войну».

«Воевать, биться, радовать зрителей РЕН ТВ», — сказал он.

На бой он настраивается без музыки, уединяется с командой, с менеджером и тренером, добавил Щербаков.

«Зачем мандражировать перед тем, что неизбежно. Это все равно сегодня закончится», — заключил «Топор».

Зрителей телеканала РЕН ТВ 28 января в 23.00 ожидает «Вечер бокса», главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Накануне Пулеметчик поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Со своей стороны боксер Григорий Дрозд также отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

В других поединках сразятся Максим Новоселов и Макс «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.