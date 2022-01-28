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Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец признал вину

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Военнослужащий нацгвардии Украины Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, признал в суде свою вину. Заседание об избрании меры пресечения прошло 28 января в Кировском районном суде города.

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«Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину», — сказал он.

По словам Рябчука, ему тяжело вспоминать произошедшее.

В ходе заседания военнослужащий попросил судью не отправлять его на гауптвахту, а отправить в следственный изолятор.

Журналистов в зал суда не пропустили. Рябчук проходит подозреваемым в деле об умышленном убийстве и дезертирстве.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. Солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После стрельбы Рябчук скрылся, забрав с собой оружие и патроны. Полицейские задержали его в тот же день в городе Подгородное Днепропетровской области.

На фоне случившегося командующий национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. В городе 28 и 29 января объявили траур.

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