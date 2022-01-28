Боец Кенкерли дал прогноз на бой Щербакова и Новоселова

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли привел свой прогноз на ближайший поединок Макса «Топора» Щербакова и Максима Новоселова в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ.

По мнению Кенкерли, бой закончится победой Новоселова либо будет «ничья».

«Более мобильный все-таки в последнее время — это Новоселов. Очень много видно, как он тренируется в последнее время в зале, стоит в парах. Я думаю, что он будет поинтереснее, получше, чем в предыдущие разы. Либо ничья, либо выиграет Новоселов», — рассказал он в беседе с «Известиями» незадолго до начала турнира.

Также Кенкерли спрогнозировал исход боя Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева и Вячеслава «Рыжий Тарзан» Дацика. Здесь шансы тоже приблизительно равны — «у одного скорость и опыт, а у другого мощь», отметил боец. Однако предпочтение он отдал Дацику, заметив, что в последнее время тот стал более мобильным.

Бой Дацика и Дукаева станет главным событием вечера. В других боях турнира сразятся Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.