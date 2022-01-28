Зрительный зал отремонтировали в ДК «Орбита» в Оренбурге

В Оренбурге завершили косметический ремонт зрительного зала Дома культуры «Орбита». Об этом рассказал директор ДК Андрей Беспоместный.

В рамках ремонта рабочие побелили стены и потолок, покрасили полы. Также были установлены 500 кресел, которые Оренбургская областная филармония передала «Орбите» в хорошем состоянии в прошлом году, пишет РИА «Оренбуржье».

По словам Беспоместного, несколько лет назад ДК был на грани закрытия в связи с аварийным состоянием здания. Но в 2020-м в Доме культуры капитально отремонтировали крышу. Стоимость работ составила 2 млн рублей. Ремонт кровли позволил продолжить обновление зала и сцены, а также проведение концертной деятельности.

«Сейчас все работы полностью завершены. На сцене уже идут концерты», — отметил директор «Орбиты».