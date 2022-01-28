Два филиала Новопокровской школы отремонтируют в Тамбовской области

В Тамбовской области в 2022 году планируют отремонтировать два филиала Новопокровской школы Мордовского района. Об этом сообщает региональное управление образования и науки.

В ходе обсуждения предстоящих работ была выдвинута идея о присвоении Ивановскому филиалу статуса «Агрошколы». Параллельно с базовыми предметами ученики смогут изучать основы агрономии, овощеводства, животноводства, сельскохозяйственной техники, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Для этого школу намерены оснастить оборудованием, а в ходе ремонтных работ в ней обустроят необходимые пространства. Педагоги должны будут пройти курс повышения квалификации.

Во втором филиале в селе Ленинское тоже определились с профилем. После капремонта школа будет развиваться по модели «ЭКОпрофиль» с естественно-научным уклоном.

Всего в Мордовском районе находится девять филиалов Новопокровской школы. Два из них приведут в порядок в этом году, еще столько же — в следующем.