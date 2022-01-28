Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Самарской области

В поселке Тургеневка Кинельского района Самарской области возвели новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Церемония открытия состоялась при участии министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Новый ФАП будет обслуживать 300 сельских жителей. Как отметил министр, при необходимости в пункте может быть оказана неотложная помощь. Для этого было приобретено различное оборудование, в том числе дефибриллятор, пишет НИА «Самара».

Фельдшерский пункт возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2021 году по программе построили 16 новых ФАПов, шесть офисов врачей общей практики, четыре врачебные амбулатории. В 2022-м работу в этом направлении намерены продолжить.