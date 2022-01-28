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США приветствовали слова Лаврова об отсутствии у России желания начинать войну

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Соединенные Штаты приветствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не хочет войны на Украине, но ждут подтверждающих действий. Об этом 28 января заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

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По его словам, Вашингтон приветствовал бы ответ правительства России на принципы, которые США изложили.

«Но это должно быть подкреплено действиями. Нам нужно видеть, что Россия отводит некоторые войска, которые она разместила, от украинской границы и предпринимает иные деэскалационные шаги», — отметили в Белом доме.

Ранее в пятницу Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну. Он добавил, что переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами не завершились. Министр пояснил, что США пытаются представить российские предложения как ультиматум.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Кроме того, о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности сообщил в тот же день и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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