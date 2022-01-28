Прямой эфир
Мир
Зеленский выступил за создание площадки Украина-РФ-США
Мир
Очередной борт с боеприпасами прибыл на Украину из США
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Мир
Венгрия задумалась о размещении в стране дополнительных сил НАТО
Новости компаний
Россия получила заявки на одобрение двух иностранных вакцин от COVID-19
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе

Троих подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу арестовали

Всех троих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу, арестовали
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Московском районном суде города.

«Бог не стрелял бы в людей»: в Казани простились с погибшими в школе
Какими они были, вспоминают ученики, родители и коллеги

«Все трое взяты под стражу до 26 марта», — приводит «РИА Новости» сообщение суда.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»).

Подростков 16–17 лет задержали 27 января. Как полагает следствие, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города для убийства нескольких лиц «на почве ненависти».

По данным Следственного комитета, для нападения подростки выбрали школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022