Троих подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу арестовали

Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Московском районном суде города.

«Все трое взяты под стражу до 26 марта», — приводит «РИА Новости» сообщение суда.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»).

Подростков 16–17 лет задержали 27 января. Как полагает следствие, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города для убийства нескольких лиц «на почве ненависти».

По данным Следственного комитета, для нападения подростки выбрали школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода.