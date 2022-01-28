Троих подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу арестовали
Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Московском районном суде города.
«Все трое взяты под стражу до 26 марта», — приводит «РИА Новости» сообщение суда.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»).
Подростков 16–17 лет задержали 27 января. Как полагает следствие, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города для убийства нескольких лиц «на почве ненависти».
По данным Следственного комитета, для нападения подростки выбрали школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода.