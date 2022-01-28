В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья. Об этом Гидрометцентр России сообщает в пятницу, 28 января.

«Период предупреждения — до 12:00 30 января. Гололедица», — говорится в тексте.

Ранее в этот день сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя».

Ожидается увеличение снежного покрова, передает агентство городских новостей «Москва». В настоящее время он составляет 46 см в Москве, но подрастет примерно на 7–9 см. Количество осадков, по мнению специалистов, составит от 12 до 15 мм. Температура воздуха в столице прогнозируется от 0 до –3 градусов в выходные, 29 и 30 января. В понедельник изменений температуры также не ожидается.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Он уточнил, что прогноз распространяется на первые числа месяца.