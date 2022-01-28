Зеленский выступил за создание площадки Украина-РФ-США

Киев приветствовал бы создание переговорной площадки в формате Украина–Россия–США. Об этом 28 января заявил иностранным СМИ украинский президент Владимир Зеленский.

Говоря о том, что для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины может сделать американский лидер Джо Байден, Зеленский отметил, что решением может стать переговорная площадка с участием Вашингтона, Киева и Москвы.

«По крайней мере это был бы параллельный процесс», — отметил Зеленский.

По его мнению, подобная переговорная площадка не говорит об ее приоритете перед нормандским форматом.

«Иногда многие из этих дверей закрыты, но я, как президент Украины, должен стучаться во все двери, ко всем лидерам, предлагать разные форматы, разные площадки. Площадки договоренностей, даже не результата, а начала обсуждения, потому что, когда говорят — уже нет оружия, по крайней мере это неплохое начало», — заключил он.

Также Зеленский заявил, что не испытывает недопонимания с Байденом, но добавил, что у него могут быть от главы Белого дома секреты, как у президента независимого государства.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Киеву со стороны России, отметил дипломат.

Также в пятницу Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора выразили поддержку нормандского формату урегулирования ситуации на Украине.

Министр уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.