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Около 60% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса

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В Псковском государственном университете прививку от COVID-19 сделали около 60% студентов, рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

В МГУ предусмотрено введение дистанционного обучения с 7 по 22 февраля

По ее словам, среди учащихся болеют 8–10 человек. Среди преподавателей вуза зафиксировано не более четырех случаев. Среди преподавателей колледжей число больных растет, поэтому принято решение частично перевести младшие курсы данных учреждений на дистанционное обучение, передает Псковское агентство информации.

Ректор Наталья Ильина напомнила, что с 7 февраля в ПсковГУ на очные занятия будут пускать только вакцинированных, переболевших или обладателей ПЦР-тестов.

В российских вузах вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 50% студентов и более 90% преподавателей. Об этом 13 января заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, в данном вопросе ситуация по учебным заведениям и регионам разная. При этом по всей стране фиксируется увеличение уровня вакцинации, указал замминистра.

Также Афанасьев уточнил, что в феврале Минобрнауки может подготовить обновленные рекомендации по организации учебного процесса в вузах страны.

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